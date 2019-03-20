Скончался оперный певец Сергей Балашов. Ему было 47 лет

Он был ведущим артистом музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец, выдающийся тенор Сергей Балашов. Смерть артиста наступила минувшей ночью, о причинах пока не сообщается.

— Сергей Балашов был ведущим солистом оперной труппы с 1998 г. Без него было трудно представить себе хотя бы одну оперную премьеру театра, — говорится в некрологе на сайте музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. — На протяжении почти двух десятков лет он являлся не просто ведущим и высоко оценённым критикой певцом и любимцем публики. Сергей Балашов относился к тому типу артистов, которых в театре по праву считают незаменимыми.

Балашов был известен по ариям Ленского в опере "Евгений Онегин", Чекалинского в "Пиковой даме", графа Альмавива в "Севильском цирюльнике" и многих других.