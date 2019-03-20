Путин оценил рост товарооборота между Россией и Британией

Президент России Владимир Путин похвалил рост товарооборота между РФ и Великобританией, происходящий невзирая на проблемы в отношениях двух государств.
— Знаем, что за последние годы отношения между РФ и Великобританией находятся не в самом лучшем положении. И это мешает людям, которые занимаются позитивной работой. Несмотря на все проблемы межгосударственных отношений (нужно признать, что они существуют), благодаря людям, которые настроены на позитив, товарооборот между нашими странами растёт, — отметил президент.
Сегодня Владимир Путин встречается с представителями деловых кругов Великобритании.
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