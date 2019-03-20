Путин пригласил британских бизнесменов поучаствовать в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил британских бизнесменов принять участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2019, который пройдёт 6–8 июня.
— Пользуясь случаем, хочу пригласить предпринимателей из Великобритании принять участие в Петербургском экономическом форуме, — сказал российский лидер на встрече с британскими бизнесменами.
Ранее глава государства оценил рост товарооборота между Россией и Британией.
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