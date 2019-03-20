Грантовый фонд конкурса "Доброволец России" увеличен в три раза в 2019 году

Теперь он превышает 45 миллионов рублей, а финалисты конкурса смогут получить гранты в размере до 2 миллионов рублей на развитие своих инициатив.

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров, член Общественной палаты РФ Артём Метелев в ходе пресс-конференции сообщил, что грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году был увеличен в три раза. Трансляцию мероприятия вёл Лайф.

По словам Метелева, сейчас он превышает 45 миллионов рублей. В прошлом году на реализацию было выделено 16 миллионов рублей, а финалисты получили гранты в размере до 1 миллиона рублей на развитие своих инициатив. В этом году они смогут получить до двух миллионов рублей.

"Доброволец России" — общероссийский конкурс, который собирает десятки тысяч волонтёрских проектов и инициатив со всей страны. Лучшие получают возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.