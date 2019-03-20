Порошенко похвастался, что испытания крылатых ракет подходят к концу

Украинский лидер сообщил, что сейчас в приоритете завершение разработок нового и обновлённого вооружения и серийное производство.

Президент Украины Пётр Порошенко объявил, что в ближайшее время в стране завершатся испытания крылатых ракет.

— В ближайшее время пройдут завершающие испытания, в том числе крылатых ракет, а также высокоточных систем залпового огня повышенной дальности, — заявил Порошенко на полигоне в Хмельницкой области, где наблюдал за полётами беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2.

По словам главы Незалежной, сейчас в приоритете завершение разработок нового и обновлённого вооружения и серийное производство.

— Ракетные комплексы "Ольха-М", "Нептун", 155-миллиметровые артсистемы "Богдана", реактивные системы залпового огня "Верба-1", беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Сокол", — перечислил Порошенко.

По заявлениям главы Украины, за последнее время армии было передано свыше 23 тысяч образцов вооружений, сегодня — 400 единиц.