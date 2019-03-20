Самолёты ВВС Украины провели учения над Азовским морем с полной боевой нагрузкой

По сообщениям украинского военного ведомства, экипажи МиГ-29 и Су-25 успешно выполнили учебно-боевую задачу.

Украина в очередной раз провела военные учения над акваторией Азовского моря. На этот раз навыки отрабатывали экипажи боевых самолётов МиГ-29 и Су-25. Притом по приказу командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева полёты проходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

— Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полёты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины ВС Украины, которые вышли в поход, — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Как ранее сообщал Лайф, за последний год украинские власти неоднократно устраивали провокации в акватории Азовского моря или вблизи Керченского моста. Последняя провокация Киева состоялась 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.