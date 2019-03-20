Тереза Мэй официально попросила Евросоюз отложить Брексит

Премьер Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить Брексит — выход страны из Европейского союза. По данным Reuters, об этом она заявила в парламенте.

Сообщается, что глава правительства Британии направила письмо главе ЕС Дональду Туску. В нём говорится о техотсрочке на три месяца — до 30 июня. Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Брексит на более позднюю дату, а также что ведёт подготовку к третьему голосованию по своему варианту сделки.

По данным издания, Туск уже получил этот запрос.