Ляшко сорвал заседание украинского парламента из-за "дебильных решений" — видео

В частности, он не согласен с решением кабмина продлить контракт с главой "Нафтогаза".

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко ворвался на заседание парламента страны и сорвал его, начав кричать и высказывать претензии премьеру страны Владимиру Гройсману.

Поводом для такой выходки стало решение кабмина продлить контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым на один год — до 20 марта 2020 года. Ляшко требовал уволить его, а также прекратить повышение цен на голубое топливо.

— Из-за ваших дебильных решений на 30% возросла задолженность за коммуналку. Отмените решение правительства о повышении цен на газ и о продлении контракта с Коболевым! — потребовал Ляшко.

Оставить эту ситуацию без ответа Гройсман не мог. Он попытался успокоить Ляшко, заявив, что правительство вынуждено принимать высокие тарифы, чтобы страна сумела избежать дефолта.