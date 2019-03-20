В ОП РФ заявили, что волонтёрскую деятельность одобряют 80% россиян

Кроме того, 27% россиян изменили своё отношение к волонтёрству в положительную сторону.

Волонтёрская деятельность приобрела для россиян особое значение, её одобряют 80 процентов жителей нашей страны. Об этом на пресс-конференции, трансляцию которой вёл Лайф, заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артём Метелев.

Метелев, в частности, привёл результаты фонда "Общественное мнение". Они свидетельствуют о том, что 27% россиян изменили своё отношение к волонтёрству в положительную сторону, 14% участвуют в деятельности добровольцев, ещё 17% готовы участвовать.

— Благодаря тому, что каждый житель села или мегаполиса видит, что есть вокруг огромное количество неравнодушных людей, которые предлагают ему волонтёрские проекты, в которых он может самореализоваться, — сказал председатель совета Ассоциации волонтёрских центров.

"Доброволец России" — общероссийский конкурс, который собирает десятки тысяч волонтёрских проектов и инициатив со всей страны. Лучшие получают возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.