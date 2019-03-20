Умер актёр из легендарного фильма "Девчата" Анатолий Адоскин

Народного артиста РФ не стало на 92-м году жизни. О дате панихиды и похорон будет объявлено позднее.

О кончине Анатолия Адоскина сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета, где он прослужил почти всю свою творческую жизнь. На счету артиста — более сотни ярких постановок, включая мюзикл "Иисус Христос — суперзвезда", в котором он исполнил роль Понтия Пилата. Театральному зрителю он также запомнился по "Братьям Карамазовым" и "Мадам Бовари".

Адоскин много снимался и в кино. В знаменитых "Двух капитанах" 1955 года он сыграл роль Вали Жукова, в "Девчатах" 1961 года — инженера Вадима Дементьева. Это в адрес его персонажа телефонистка Анфиса произносит крылатое: "А головной убор, между прочим, так не носят".

Народного артиста РФ не стало на 92-м году жизни. О дате панихиды и похорон будет объявлено позднее.