Елена Ваенга отменила несколько концертов из-за "сильной болезни"

Российской певице Елене Ваенге пришлось отменить несколько концертов, которые должны были пройти в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре. Исполнительница сообщила, что была вынуждена пойти на такой шаг по причине плохого самочувствия.
— Заболела сильно. Петь "нечем", — приводят слова артистки "Дни.ру".
Однако певица заверила фанатов, что возобновит гастроли после выздоровления. Ваенга пообещала поклонникам, что обязательно "вернётся и всё споёт".
Также артистка отметила, что даты переноса концертов будут объявлены позднее.
Ранее Лайф писал, что у певицы Елены Ваенги начались серьёзные проблемы со здоровьем, после чего она была госпитализирована.
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