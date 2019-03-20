Елена Ваенга отменила несколько концертов из-за "сильной болезни"

Певица сообщила поклонникам, что выступит перед ними после того, как поправит здоровье.

Российской певице Елене Ваенге пришлось отменить несколько концертов, которые должны были пройти в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре. Исполнительница сообщила, что была вынуждена пойти на такой шаг по причине плохого самочувствия.

— Заболела сильно. Петь "нечем", — приводят слова артистки "Дни.ру".

Однако певица заверила фанатов, что возобновит гастроли после выздоровления. Ваенга пообещала поклонникам, что обязательно "вернётся и всё споёт".

Также артистка отметила, что даты переноса концертов будут объявлены позднее.

Ранее Лайф писал, что у певицы Елены Ваенги начались серьёзные проблемы со здоровьем, после чего она была госпитализирована.