Двое россиян погибли на Бали в ходе перестрелки с полицией

Они были участниками вооружённого нападения на обменный пункт. Сообщается, что всего преступников было семь.

На острове Бали в перестрелке с полицией Индонезии погибли двое россиян, ещё один ранен. Об этом РИА "Новости" рассказали в посольстве РФ в Джакарте.

— Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России. Подробностей происшествия мы пока не знаем, — заявил пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Он отметил, что на острове уже находится заведующий консульским отделом посольства, который сообщил, что полиция не предоставляла паспортов убитых и задержанного, однако правоохранители настаивают на том, что все они граждане России.

Известно, что в нападении на обменный пункт участвовали семь человек, о судьбе остальных преступников сотрудникам посольства ничего не известно. По информации местных СМИ, участники преступления были вооружены автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства (лицензионная копия бельгийской винтовки FN FNC фирмы "Гершталь") и холодным оружием.

По данным издания Bali Times, шесть преступников — мужчины от 32 до 60 лет, с которыми была одна женщина 34 лет.