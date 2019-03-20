Опубликован трейлер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

Главные роли в будущей киноленте исполнять будут Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

В Сети появился первый трейлер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Соответствующее видео появилось на YouTube-канале ComicBook.

Новый фильм расскажет о времени, когда в Штатах обсуждали зверские убийства маньяка Чарльза Мэнсона и его банды. Это происходило в 1969 году. Главные роли в ленте сыграют Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Ди Каприо играет актёра Рика Далтона, а Питт — его каскадёра Клиффа Бута. Также в фильме появится Марго Робби в роли Шэрон Тейт.

Российская премьера фильма состоится 8 августа 2019 года. Ранее в Сети появился постер к фильму.