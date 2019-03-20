Лавров призвал Запад вернуться к усилиям по контролю над вооружениями

Глава российского МИД указал на важность сохранения Договора о стратегических вооружениях и отметил, что РФ готова продлить его ещё на пять лет.

Россия призывает США вернуться к общим усилиям по контролю над вооружениями и обеспечению мира и безопасности, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

— Всё же надеюсь, что западные коллеги смогут трезво оценить ситуацию, ответственно расставят приоритеты и вернутся к коллективным, совместным с нами усилиям по обеспечению мира и безопасности, включая контроль над вооружениями, — сообщил он на пленарном заседании конференции по разоружению, проходящей в Женеве.

Лавров указал на важность сохранения Договора о стратегических вооружениях и отметил, что РФ готова продлить его ещё на пять лет, чтобы избежать "дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности".