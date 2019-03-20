Улицы Воронежа ушли под воду из-за коммунальной аварии — видео

По данным городских властей, без воды осталось 138 домов, в которых живут около 58 тысяч местных жителей.

Несколько тысяч жителей Коминтерновского и Советского районов Воронежа остались без питьевой воды, а местные улицы затопило в результате аварии на магистральном водопроводе объёмом 1000 мм в районе улицы Антонова-Овсеенко. Потоки воды сносили различный мусор, автомобильные покрышки и даже куски дорожного покрытия. Всё это вызвало транспортный коллапс в зоне ЧП. Машины глохли, а сносимый водой мусор наносил им повреждения. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео наводнения.

— В зону ограниченного водоснабжения попадает район, ограниченный улицами Хользунова, Владимира Невского, Беговая. Снижено давление в кварталах, ограниченных улицами Московский проспект, Хользунова, бульвар Победы, Владимира Невского, Беговая, а также частично в Советском районе. Будет организован подвоз воды, — сообщили в пресс-службе местного водоканала.

Как уточнили в компании, ремонтные бригады уже приступили к устранению утечки.