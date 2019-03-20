Лидера тамбовской ОПГ приговорили к 24 годам строгого режима

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которые были признаны виновными в организации преступного сообщества и/или участии в нём. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

— Барсукову по совокупности 24 года в исправительной колонии строгого режима. Дрокову по совокупности 21 год в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Барсукова (Кумарина) и Дрокова судили за организацию кровавой группировки, державшей Санкт-Петербург и окрестности в страхе более 10 лет.

В 2016 году Петербургский городской суд приговорил Барсукова (Кумарина) к лишению свободы и выплате штрафа в миллион рублей по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

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