Эксперт успокоил россиян из-за ухода с рынка трёх жизненно важных лекарств

Он также отметил, что есть большое количество различных аналогов тех препаратов, которые перестанут поставляться в нашу страну.

Уход трёх препаратов японской компании "Такеда" с российского рынка никак не отразится на общей ситуации с лекарствами в РФ. Об этом Лайфу рассказал эксперт фармацевтического рынка директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— У всех этих трёх препаратов есть огромное количество препаратов замены как российского производства, так и иностранных. Что называется, на любой вкус, цвет и бюджет. Так что никаких проблем с точки зрения возможности замены мы лично в данной ситуации не видим, — заявил Беспалов.

Он отметил, что все эти препараты являются старыми и на сегодняшний день применяются в составе различных комбинаций, а не в чистом виде.

— Поэтому каких-то проблем в данной ситуации мы не видим, — подытожил Беспалов.

Ранее Лайф сообщал, что в апреле японская компания "Такеда" прекратит поставку на российский рынок трёх препаратов.