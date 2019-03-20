Кадыров отметил вклад Назарбаева в братские отношения Чечни и Казахстана

Чеченский лидер уверен, что политик сможет принести немало пользы своей стране на посту главы Совета безопасности.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале прокомментировал уход с поста первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

— Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Он руководил страной около тридцати лет. За этот срок Нурсултан Абишевич превратил Казахстан в одно из самых развитых государств в Центральной Азии, многократно поднял уровень экономики, успешно интегрировал страну в международное сообщество, — написал Кадыров.

Он также отметил выдающийся вклад Назарбаева в дружбу между Россией и Казахстаном, а также уважительное отношение к нему со стороны первого главы Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, который называл его "мудрым и великим человеком".

— Чеченскую Республику и Казахстан связывают давние дружеские и братские отношения. В самые трудные для чеченского народа времена Нурсултан Абишевич оказывал нам всестороннюю помощь и поддержку, — продолжил Кадыров.

Он подчеркнул, что именем Назарбаева в Грозном названа улица и лицей №1. Кадыров выразил уверенность, что политик сможет принести немало пользы своей стране на посту главы Совета безопасности.

Чеченский лидер также поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента республики, а Даригу Назарбаеву — с назначением на пост главы верхней палаты казахстанского парламента.

— Искренне надеюсь, что дружба между Казахстаном, Россией и Чеченской Республикой будет крепнуть с каждым днём и мы останемся верны нашим братским узам, к которым Нурсултан Абишевич всегда относился с особым вниманием, — заявил Кадыров.

Накануне стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после того, как принёс присягу. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.