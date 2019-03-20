Медведев обсудил с Назарбаевым дальнейшее сотрудничество двух стран

Глава Кабмина РФ отметил выдающуюся роль политика в становлении и успешном развитии современного Казахстана.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется на продолжение сотрудничества и доверительного диалога с Казахстаном. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба российского правительства.

Дмитрий Медведев отметил выдающуюся роль Нурсултана Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана, укреплении добрососедских и союзнических российско-казахстанских отношений. Акцентировал его вклад в создание ЕвразЭС Пресс-служба Правительства РФ

Глава российского кабмина также поблагодарил Назарбаева за совместную плодотворную работу и "выразил надежду на продолжение сотрудничества и доверительного диалога".

Медведев пожелал Назарбаеву успехов в дальнейшем служении народу Казахстана на посту председателя Совета безопасности республики и председателя партии "Нур Отан".