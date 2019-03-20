Гаагский трибунал приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Международный трибунал признал бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины виновным в совершении военных преступлений.

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича. Бывший лидер боснийских сербов пытался обжаловать приговор нижестоящей инстанции, установившей наказание в виде 40 лет лишения свободы. В то же время сторона обвинения также не была довольна приговором и требовала более сурового наказания для Караджича.

— Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению, — огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

Как сообщал Лайф, в марте 2016 года бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич был приговорён к 40 годам заключения. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал его виновным в совершении военных преступлений в Боснии и Герцеговине в ходе войны на Балканах в 1992–1995 годах.

Согласно приговорам МТБЮ, Войском Республики Сербской, полицией и другими сербскими вооружёнными отрядами производились массовые расстрелы мирных жителей-мусульман. За несколько дней было убито порядка 8 тысяч боснийских мусульман из городка Сребреницы.