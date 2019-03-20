На Урале девушка с сожителем убила свою семью и спрятала тела в погребе

Тела четырёх человек найдены в одном из домов в посёлке Зюзельский Свердловской области. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что погибших нашли случайно в ходе проверки адреса, где мог находиться 29-летний Олег Д., пропавший около двух недель назад. Как сообщается, тело мужчины было обнаружено в доме, ещё три тела — в погребе. У всех погибших колото-резаные ранения.

Согласно предварительным данным, девушка убила свою мать, сестру и её мужа. Помогал совершать преступление её сожитель. СМИ также отмечают, что пара поссорилась с семьёй во время пьяного застолья. Убийство было совершено около трёх месяцев назад, но об этом стало известно лишь сейчас. По словам соседей, на протяжении этого времени в доме кто-то жил, так как в нём горел свет и топилась печь.

Известно, что девушка и её молодой человек задержаны, но пока не ясно, какое отношение к семье имел также убитый Олег Д., которого изначально искали как пропавшего.

В пресс-службах ГУ МВД и СКР по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позже.