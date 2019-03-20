В Ульяновске задержали охранника школы, который совращал 10-летнюю девочку

Подозреваемый мужчина уже был судим за оборот наркотиков, однако, несмотря на это обстоятельство, всё же получил должность в образовательном учреждении.

Охранника одной из местных школ Ульяновской области подозревают в насильственных действиях по отношению к 10-летней девочке, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По предварительной информации, 19 марта подозреваемый, несмотря на свой выходной, пришёл в здание школы и увёл одну из учениц образовательного учреждения к себе домой, "совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера". По некоторым данным, он показал девочке свои половые органы.

Ближе к вечеру пострадавшая школьница вернулась домой и сообщила о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в отделение местной полиции. Работники служб провели следственно-разыскную операцию и задержали подозреваемого. Охранник скрывался в квартире у знакомых.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По данным Следственного комитета, подозреваемым является 54-летний житель Ульяновска, ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ.

Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия. Также будет произведена проверка в отношении руководства школы, принявшего на работу мужчину с уголовным прошлым.