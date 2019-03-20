Посла Чехии вызвали в МИД РФ

Посол Чехии Витезлав Пивонька был вызван в МИД России, где ему сделали представление из-за ситуации с объектами недвижимости в Праге, используемыми российской стороной. Об этом сообщает сайт российского дипведомства.
— Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета, — говорится в комментарии МИДа.
Москва призывает Прагу к сдержанности в данном вопросе, а также сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в ходе переговорного процесса.
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