Посла Чехии вызвали в МИД РФ

Посол Чехии Витезлав Пивонька был вызван в МИД России, где ему сделали представление из-за ситуации с объектами недвижимости в Праге, используемыми российской стороной. Об этом сообщает сайт российского дипведомства.

— Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета, — говорится в комментарии МИДа.

Москва призывает Прагу к сдержанности в данном вопросе, а также сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в ходе переговорного процесса.