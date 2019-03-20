Хасиков назвал первоочередную задачу на посту врио главы Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков в интервью НСН рассказал о своей первоочередной задаче на новом посту. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие.

— Сейчас для меня основной задачей является заручиться доверием и поддержкой жителей Республики Калмыкия, — заявил Хасиков.

Пока он не сообщает о том, какая планируется программа развития региона в целом.

Ранее Владимир Путин принял отставку экс-главы республики Алексея Орлова и назначил на этот пост кикбоксера Бату Хасикова.

Хасикову 38 лет. Он является кикбоксером, многократным чемпионом мира, занимался общественной деятельностью, работал советником руководителя Росмолодёжи. Кроме того, он — кандидат политологических наук, а ранее был членом Совета федерации от Калмыкии.