Глава "Нафтогаза" заявил, что Украине нужно запастись газом из-за России

Украина должна запасти газа на три миллиарда кубометров больше, чем обычно. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Кобелев.

Такое предложение он аргументировал тем, что Незалежная должна обезопасить себя на случай полного прекращения Россией транзита газа.

— Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в "подземку" на 3 млрд кубометров газа больше того объёма, который мы туда обычно закачиваем, — сказал Кобелев.

Он добавил, что тогда Киев сможет похвастаться тем, что, мол, "россияне снова угрожают провокацией", но украинское государство обеспечено газом.