Порошенко ввёл дополнительные санкции против россиян

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Порошенко ввёл дополнительные санкции против россиян

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Фото: © AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие дополнительные персональные санкции против граждан России. Об этом сообщила его пресс-служба.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины... "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — уточняется в указе.

Указ вступает в силу со дня его размещения в официальной прессе.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России в отношении юридических и физлиц — компаний, бизнесменов, политиков, силовиков. Как заявляют в СНБО, эти лица якобы "активно поддерживали или способствовали агрессии против Украины".

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