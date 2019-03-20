Порошенко ввёл дополнительные санкции против россиян

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие дополнительные персональные санкции против граждан России. Об этом сообщила его пресс-служба.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины... "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — уточняется в указе.

Указ вступает в силу со дня его размещения в официальной прессе.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России в отношении юридических и физлиц — компаний, бизнесменов, политиков, силовиков. Как заявляют в СНБО, эти лица якобы "активно поддерживали или способствовали агрессии против Украины".