Посол Швейцарии в России заявил, что шпионские скандалы остались в прошлом

По словам Ив Россье, из-за дела Скрипалей отношения двух стран были в напряжении, однако все проблемы удалось уладить.

Отношения России и Швейцарии оказались напряжены после шпионского скандала, связанного с отравлением в Британии бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Швейцарские власти утверждали, что якобы Москва ведёт разведдеятельность на территории их страны. Эти обвинения стали причиной ограничений между двумя государствами, рассказал в интервью порталу News.ru чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации Ив Россье.

— Да, тогда на протяжении практически восьми месяцев у нас было трудное время. Потому что в тот период, пока мы вели переговоры по этим вопросам, части швейцарских дипломатов было отказано в аккредитации в России и части российских — в Швейцарии. Это означало, что я фактически потерял этих людей на месяцы, некому было выполнять их обязанности, — сообщил швейцарский дипломат.

По словам Россье, власти его страны и сами ограничили возможности для работы российского посла в Швейцарии, в результате чего он также "потерял" своих сотрудников.

— Но сейчас всё хорошо, все приехали, история закончена. Как говорят у нас в Швейцарии, вчерашний снег. Мы много работали, чтобы найти решение не только на посольском, но и на правительственном уровне. Однако это, конечно, не исчерпало историю со Скрипалями, — подытожил Ив Россье.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон подозревает в этом двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе, называя их сотрудниками российских спецслужб. В Москве все обвинения в причастности к преступлению отвергают, призывают представить доказательства обвинений и провести совместное расследование. Однако Лондон отказывается от любых контактов с Москвой относительно ведения следствия.