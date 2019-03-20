Жителей столицы Казахстана предложили называть по-новому — "нурсултаны"

Депутат мажилиса Парламента Казахстана Бахтияр Макен рассказал, как будут называть жителей столицы после переименования города. По его словам, сейчас рассматриваются три основных варианта, но окончательного ответа ещё нет.
— Есть варианты — нурсултане, нурсултаны, нурсултанчане, — цитирует слова депутата казахстанский Sputnik.
Он выразил убеждение, что столичные жители достаточно быстро привыкнут к своему новому названию, так же как в народе быстро прижилось новое имя местного аэропорта. Напомним, что летом 2017 года воздушная гавань Астаны также была переименована в честь Назарбаева.
Напомним, что с предложением переименовать Астану в Нурсултан в честь Назарбаева выступил новый президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Накануне Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. Российский лидер Владимир Путин пожелал первому президенту Казахстана успехов, а также поблагодарил его за совместную работу.
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