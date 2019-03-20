Жителей столицы Казахстана предложили называть по-новому — "нурсултаны"

После переименования Астаны новый топоним должны получить и её жители, которые прежде назывались астанинцами.

Депутат мажилиса Парламента Казахстана Бахтияр Макен рассказал, как будут называть жителей столицы после переименования города. По его словам, сейчас рассматриваются три основных варианта, но окончательного ответа ещё нет.

— Есть варианты — нурсултане, нурсултаны, нурсултанчане, — цитирует слова депутата казахстанский Sputnik.

Он выразил убеждение, что столичные жители достаточно быстро привыкнут к своему новому названию, так же как в народе быстро прижилось новое имя местного аэропорта. Напомним, что летом 2017 года воздушная гавань Астаны также была переименована в честь Назарбаева.

Напомним, что с предложением переименовать Астану в Нурсултан в честь Назарбаева выступил новый президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Накануне Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. Российский лидер Владимир Путин пожелал первому президенту Казахстана успехов, а также поблагодарил его за совместную работу.