Рабочий из Британии сорвал джекпот и выиграл $94 млн

В планах у него теперь уйти со сменной работы, путешествовать по миру, посещать спортивные мероприятия и многое другое.

Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл около $94 млн (71 млн фунтов), сорвав джекпот в лотерее EuroMillions. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

58-летний счастливчик работает на обычной фабрике, однако теперь намерен бросить свою работу и отправиться в путешествие по миру, посетить ряд спортивных мероприятий и сделать ещё множество разных вещей.

Билет был куплен в городе Херефорд английского графства Херефордшир. Любопытно, но выигранная сумма стала далеко не самой крупной в истории национальной британской спортивной лотереи.

Ранее Лайф рассказывал о победителе этой лотереи из Ирландии, приз которого был гораздо больше — 153 миллиона фунтов.