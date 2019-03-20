Львице Симоне, которую выкупили у экс-звезды "Дома-2", прооперируют лапки

Сотрудники центра реабилитации диких животных в Петербурге начали собирать средства на лечение лапок львице Симоне, выкупленной ранее у экс-участника "Дома-2".
По данным зоозащитников, подопечной центра необходима остеотомия локтевых костей, так как из-за неправильного содержания у бывшего хозяина у неё развился рахит.
Сейчас нам нужно исправить две лапки. Все обследования и консультации завершены, закончилось обсуждение по поводу лечения. Принято решение провести остеотомию локтевых костей двух лапок
Зоозащитники рассказали, что в связи с быстрым ростом Симоны подобные операции могут потребоваться снова. Первая операция состоится 28 марта в Москве. Сотрудники собирают на лечение и перевозку животного 75 тысяч рублей.
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