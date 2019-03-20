В Италии мигрант в знак протеста пытался поджечь автобус со школьниками

Когда злоумышленник облил транспорт бензином и поднёс зажигалку, в салоне находилось около 50 детей.

Страшной трагедией могло обернуться ЧП на трассе близ итальянского Милана. Мужчина облил бензином школьный автобус, в котором находилось порядка 50 детей, и пытался поджечь его в знак протеста. Карающая акция должна была обратить внимание властей на случаи массовой гибели нелегалов в Средиземном море.

Сам злоумышленник являлся выходцем из африканского Сенегала и работал водителем, обслуживая преимущественно маленьких пассажиров. Примечательно, что сам он получил итальянское гражданство ещё 15 лет назад и, казалось, полностью ассимилировался в Европе.

Поджигателя задержали карабинеры после того, как один из учеников позвонил в службу спасения.

К счастью, в результате инцидента обошлось без жертв, однако несколько детей были госпитализированы из-за отравления едким дымом.