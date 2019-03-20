В Воронеже устроили самосуд над подростком, избившим дедушку на камеру — видео

Ещё одного участника видео найти не удалось, однако его "представитель" заявил, что разберётся с ним сам.

В Воронеже группа неизвестных устроила самосуд над подростком, который на камеру избивал пенсионера. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".

Ранее в Сети появились кадры, на которых двое подростков наносят удары ногами пенсионеру, который в этот момент просто сидит на стуле. Что послужило причиной такого поведения — неизвестно. Полицейские установили подозреваемых — ими оказались два местных жителя 15 и 16 лет. Следователи начали по данному факту проверку.

Группа подростков смогла установить одного из нападавших и решила устроить над ним самосуд. Сначала они заставили его извиниться на камеру, а после перешли к избиению.

"Мстители" вскоре бросились на поиски второго участника видео, однако сумели встретиться только с неким мужчиной, который, по-видимому, является его "представителем". Он заверил подростков, что разберётся с ним сам, а если в его адрес будет применена сила, то разговор переместится в правовое поле.

Позже стало известно, что добровольцы нашли пострадавшего пенсионера, купили ему еды и прибрались в жилище.