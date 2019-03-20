Власти Варшавы попросили Запад отказаться от формулировки "польские концлагеря"

Так дипломаты борются с проблемой искажения истории. На их взгляд, чаще всего она проявляется в США, Великобритании, Германии и Канаде.

Власти Польши начали серьёзную борьбу с распространением формулировки "польские лагеря смерти" в западных СМИ. Первым делом МИД страны направил историческую брошюру о функционировании нацистских концлагерей на территории республики в свои дипломатические представительства в странах Запада.

Как сообщил на пресс-конференции в среду замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, брошюра была издана на английском, немецком и польском языках, а проблема искажения истории, по его словам, чаще всего проявляется в США, Великобритании, Германии и Канаде.

— Мы противодействуем распространению дезинформации и манипулированию историей в политических целях. Если мы сейчас не позаботимся о правде, в недалёком будущем она может затираться, — добавил дипломат.

Отметим, что с 1941 по 1945 год нацисты основали на бывшей территории Польши шесть лагерей смерти — Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Аушвиц-Биркенау (входивший в комплекс лагерей Освенцим) и Майданек. На Западе их часто называют "польскими концлагерями", но власти Варшавы неоднократно подчёркивали, что использование такого выражения является оскорбительным. На их взгляд, такая формулировка переносит ответственность за постройку концлагерей с Третьего рейха на Польшу.