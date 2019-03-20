В Лондоне задержали индийского бизнесмена за махинации на более чем $2 млрд

Лондонские полицейские задержали индийского бизнесмена Нирава Моди по обвинению в мошенничестве на сумму более чем $2 млрд. Об этом сообщает The Times of India.

Моди находился в международном розыске, а задержание прошло в соответствии с ордером Интерпола. Уже сегодня бизнесмен предстанет перед судом.

Он был объявлен в розыск после того, как в результате сговора с сотрудниками Нацбанка Пенджаба присвоил себе около $2 млрд.