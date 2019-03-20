Лавров назвал ящиком Пандоры создание космического сегмента ПРО США

Создание в США космического сегмента противоракетной обороны чревато рисками уничтожения орбитальной собственности государств, неугодных Вашингтону, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

— Тем временем в США уже выделены ассигнования на создание космического сегмента ПРО и размещение на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент ПРО будет способен поражать в том числе и космические объекты. Каким образом будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран? — отметил Лавров на Конференции по разоружению в Женеве.

По словам главы российского дипломатического ведомства, "это открывает ящик Пандоры", поскольку многие страны активно участвуют в космической деятельности.

— Среди них (стран, работающих в космосе. — Прим. Лайфа) немало тех, кто уже занимается разработкой боевых нагрузок для выведения в космос или обладает необходимым для этого потенциалом. Проблема становится всё более актуальной, — отметил Лавров.

В феврале президент США Дональд Трамп распорядился создать Космические силы США.