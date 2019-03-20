Украина ввела санкции против иностранцев, наблюдавших за выборами в Донбассе

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввёл санкции против граждан Южной Осетии, Австрии, Абхазии, Бразилии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, которые работали наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР, говорится в указе президента Украины.

Эти санкции, как отмечается на сайте украинского лидера, предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам других государств и применение других запретов въезда на территорию Незалежной.

Выборы главы и депутатов ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября 2018 года. Киев, ЕС и США сообщили, что не признают выборы. При этом, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти выборы не идут вразрез с минскими договорённостями.

Около 50 представителей 14 стран принимали участие в качестве международных наблюдателей. По итогам голосования они сообщили, что избирательный процесс нарушен не был.

Ранее стало известно, что Порошенко ввёл в действие дополнительные персональные санкции против граждан России.