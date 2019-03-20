Кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в Нижнем Новгороде

Собирать автомобиль будут по полному циклу, то есть от сварки до покраски кузова.

Компактный паркетник Skoda Karoq будут собирать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил председатель совета директоров чешской автомобилестроительной компании Skoda Майер Бернхард, передаёт портал Autonews.

Производство транспортных средств данной модели наладят на предприятии "Группы ГАЗ" уже во второй половине этого года. В это же время планируется начать продажи кроссовера.

Один из самых ожидаемых автомобилей 2019 года — Skoda Karoq — будут собирать в Нижегородской области по полному циклу, включая сварку и покраску кузовов. Детали о вариантах силовых агрегатов и комплектаций пока не разглашаются. Однако известно, что кроссовер на территории России будет выпускаться как с передним приводом с упругой балкой в качестве задней подвески, так и с полным 4x4 на основе многодисковой муфты и многорычажной подвеской на задней оси.

Напомним, что данная модель была официально представлена в мае 2017 года во Франкфурте. Габаритная длина новинки составила 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. В Европе модель продаётся с пятью силовыми агрегатами: бензиновыми — объёмом 1,0 л и 1,5 л, а также дизельными 1,6- и 2-литровыми моторами. Добавим, что в последнем варианте существует разница в мощности двигателя. Модели оснащены 6-ступенчатой механикой и автоматом.

Ранее Лайф писал о том, что компактный городской кроссовер Skoda Kamiq может в ближайшем будущем появиться в России.