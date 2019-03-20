Начался приём заявок на конкурс "Доброволец России — 2019"

Конкурс будет проходить в 18 номинациях и охватит почти все сферы общественной жизни — культуру, здравоохранение, социальную защиту, поиск и спасение людей, а также развитие инклюзии в обществе.

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев на пресс-конференции сообщил о начале приёма заявок на конкурс "Доброволец России — 2019". Он будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, трансляцию мероприятия вёл Лайф.

Конкурс будет проходить в 18 номинациях. Они охватывают почти все сферы общественной жизни — культуру, здравоохранение, социальную защиту, поиск и спасение людей, а также развитие инклюзии в обществе. Подать заявку можно через портал добровольцыроссии.рф.

Ранее Метелев сообщил, что грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году был увеличен в три раза. Теперь он превышает 45 миллионов рублей, а финалисты конкурса смогут получить гранты в размере до 2 миллионов рублей на развитие своих инициатив.

"Доброволец России" — общероссийский конкурс, который собирает десятки тысяч волонтёрских проектов и инициатив со всей страны. Лучшие получают возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.