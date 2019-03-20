Учёные нашли способ лечения тяжёлой депрессии

В эксперименте приняло участие 16 пациентов, половина из которых в конце оказалась здоровой.

Исследователи из университетов Фрайбурга и Бонна сумели вылечить тяжёлую депрессию при помощи прямой стимуляции мозга. Об этом сообщает журнал Neuropsychopharmacology.

В эксперименте приняли участие 16 пациентов, которые страдали заболеванием, не поддающимся медикаментозному лечению. Всем им имплантировали в мозг электроды, которые подавляли участки, отвечающие за патологии.

Степень тяжести заболевания контролировалась по шкале Монтгомери — Асберга с помощью баллов. В итоге учёные в течение года наблюдали существенное снижение показателей, что свидетельствовало об эффективности подобного метода лечения.

Под конец эксперимента половина участников была полностью здорова. Правда, одним из побочных эффектов стало косоглазие. Впрочем, оно проходило после стимуляции.