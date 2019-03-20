Организаторы рассказали об особенностях конкурса "Доброволец России — 2019"

Кроме оформления заявки, желающие должны будут пройти тестирование и очную защиту проекта на крупных добровольческих форумах.

Увеличение числа этапов отбора финалистов станет особенностью конкурса "Доброволец России — 2019". Об этом на пресс-конференции рассказал председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев. Трансляцию мероприятия вёл Лайф.

Кроме оформления заявки, желающие должны будут пройти тестирование и очную защиту проекта на крупных добровольческих форумах. По словам Метелева, "Добровольцы России" подобную идею подсмотрели у "Лидеров России".

— Мы предложим участникам пройти тесты на социальные компетенции, на эмпатию, на выявление навыков и качеств, — сказал он.

Примечательно, что заявки могут подать не только участники волонтёрских проектов. Для тех, кто ещё не определился с собственным проектом, но тоже хочет заявить о себе, появилась категория "Доброе дело". Другим нововведением стала категория "Творческая работа" (фото, видео, социальная реклама), в которой профессионалы могут представить свои работы.

Ранее сообщалось, что грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году был увеличен в три раза. Теперь он превышает 45 миллионов рублей, а финалисты конкурса смогут получить гранты в размере до 2 миллионов рублей на развитие своих инициатив.

"Доброволец России" — общероссийский конкурс, который собирает десятки тысяч волонтёрских проектов и инициатив со всей страны. Лучшие получают возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.