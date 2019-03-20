Пушков: Порошенко может предложить украинцам только сноски на зловредную Россию

По словам российского сенатора, президент Украины выставляет себя на всеобщее посмешище, когда во всех проблемах своей страны видит "происки Москвы".

За пять лет правления президента Украины Петра Порошенко как лидер государства он не сделал для страны практически ничего. Такую оценку итогам работы действующего украинского лидера дал председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью Лайфу.

— Все пять лет его ушли на попытки встретиться с Обамой, потом — на попытки встретиться с Трампом, на попытки начинать всё новые и новые антироссийские интриги и так далее. Но с точки зрения страны Украины он её положение очень сильно ухудшил, и сейчас ему в ходе избирательной кампании приходится это каким-то образом объяснять, почему не были выполнены предвыборные обещания, кстати, ни одно практически, — отметил Пушков.

В то же время, как отмечает сенатор, Порошенко нашёл универсальное оправдание своим неудачам и невыполненным обещаниям: он стал во всём винить Россию.

— Освистывают его во время митингов — виновата Россия, не достроил киевское метро — виновата Россия. Он всем пытается навязать мысль, что у Украины тысячелетняя история, что украинское государство существовало тысячу лет тому назад — во всём мире знают, что это не так. И когда над этим смеются, в этом тоже виновата Россия. Даже в вопросах, которые со всей очевидностью не имеют никакого отношения к России, как киевское метро, и находится вообще под землёй в Киеве. Вот даже там он усматривает "руку Москвы". Я считаю, что у Порошенко просто не хватает аргументации для того, чтобы вести свою предвыборную кампанию, и единственное, что он может предложить украинцам, — это сноски на зловредную роль России, — подытожил Алексей Пушков.

Как сообщал Лайф, 31 марта на Украине пройдут выборы нового президента страны. Согласно соцопросам, действующий глава государства Пётр Порошенко является лидером антирейтинга. За него ни в коем случае не собираются голосовать около 50% избирателей.