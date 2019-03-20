СМИ узнали о связи отставки главы комитета Смольного с увольнением журналистки

По одной из версий, решение Беглова уволить Серезлеева стало реакцией на расторжение контракта с сотрудницей "Коммерсанта" якобы из-за критических постов в соцсетях.

Решение врио губернатора Северной столицы Александра Беглова отправить в отставку главу Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева стало реакцией на скандальное увольнение корреспондента питерской редакции "Коммерсанта" Марии Карпенко. По крайней мере, об этом сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что Карпенко и её окружение убеждены, что её увольнение вызвано критическими постами в адрес власти в одном из телеграм-каналов, для которого она регулярно писала. А вот её бывшие работодатели из "Коммерсанта" утверждают, что содержание постов ни при чём: дело именно в совмещении работы в двух разных изданиях, что запрещено трудовым договором.

Так или иначе, ситуация вызвала резонанс в профессиональном сообществе Петербурга, и, как поясняет собеседник "Взгляда", стала дополнительным аргументом для отставки Серезлеева.

Газета отмечает, что это отнюдь не снимает и других претензий в адрес бывшего чиновника из Смольного. Параллельно в Комитете по печати проводилась проверка контрольно-счётной палатой Петербурга, результаты которой были направлены в правоохранительные органы. В ходе проверки комитета и подведомственных ему учреждений было найдено более 500 нарушений на сумму более 4,1 миллиарда рублей, уточняет издание.