В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили рекордное количество редких птиц

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В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили рекордное количество редких птиц

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Фото: ©Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Кроме того, в объектив исследователей в ходе наблюдения также попали лось и косуля.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС орнитологи-любители зафиксировали рекордное количество редких краснокнижных птиц. Об этом в своём "фейсбуке" сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Во время экспедиции были обнаружены рябчик, стая самок тетерева, 37 особей орланов-белохвостов, лебеди-кликуны и многие другие. Более того, в конце исследования в объектив наблюдателей попались лось и косуля.

<p>Фото: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARBbVV7ClYYpBYSYbBOt9yuH4ioCnyeDc92QvEaOv0FfY5ffoJtxA82kMoEzDIJ23t7WMxWdE6xk7nJu&hc_ref=ART3HC7ZCc4hhlEhp65fNRrV_8HRxc9IByeu17CwXcqYqCnT1VgLmR6lU7ggIPirOXc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBwmPjbAGey7FoBoUxBLHiWVcGTiZtM8cj-rkAiYLcuGttjRKN85wLzB2_AKfv3ME3bx3XY2UnK9IzJb4e-NMAVJUojJMFy7zPbob8y-4NltxvVnbpVFV_dUCJRIzPt4lZ7CjuboyVvqU9ck3yn9oW3GwbI9c7rBvsgA528oYuRj8PncXIXXEmHd-isvCxoc3o8WzZrey9WGuJDfLBUQ7HD-EMq8yOpNp_gmVENCfNZMZ1nv0Ml1t0h0_wGTUhkJNQzg8NNTtvZkrUVhE-nIv4QTn1hx40heoQTdX2OnEMEOUlClF1yJT70QE-Q7mNAmqfma5Gp_oHLIp1Ju0uAq9rWrA" target="_blank"><strong>Державне агентство України з управління зоною відчуження</strong></a></p>

Однако орнитологов больше интересовал самый редкий вид сов на Украине — сычик-воробей, занесённый в Красную книгу. Увидеть его в этот раз не получилось, даже несмотря на попытки воспроизвести его голос.

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