Порнозвезда Беркова рассказала о своём состоянии

Актриса фильмов для взрослых сказала, что уже идёт на поправку и в скором времени "будет в строю".

Российская порноактриса Елена Беркова в "Инстаграме" рассказала подписчикам о состоянии здоровья и впервые вышла на связь после госпитализации.

— Со мной уже всё в порядке, прихожу в себя, мне лучше. Были лёгкое недомогание и обморок, но это всё от переутомления, — сказала Беркова.

Она также рассказала, что долго готовилась к празднованию дня рождения и совсем скоро уже "будет в строю". Беркова сообщила, что врачи разрешили ей сегодня отправиться домой.

Как ранее сообщал Лайф, порноактриса и телеведущая Елена Беркова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. По предварительным данным, Беркова могла довести себя до плохого самочувствия голоданием для улучшения фигуры. Подробности её госпитализации Лайфу рассказал РR-директор актрисы Максим Клименко.