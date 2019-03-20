Порнозвезда Беркова рассказала о своём состоянии

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Мои хорошие!!!! ❤🧡💛💚💙💜 Я снова с вами. Капельницу ещё не сняли, но не бестпокойтесь так за меня…. Я сильная девочка. Со мной всё будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой. 🚘 И сегодня я уже буду дома.. Если смогу то выйду в эфир ненадолго. Всех люблю, спасибо за беспокойство! 😘 Всем отвечу, как приеду домой. А завтрая уже буду вместе с вами наслаждаться жизнью!!! 🥳Она у нас одна. Пожалуйста будь-те добрее друг к другу. Всегда ваша. 🍓 P.S "Дорогие" журналисты @starhit.ru я "очень рада", что вы так пристально "следите" за моей персоной!!! 😡 Но, можете быть спокойны, со мной ВСЁ ХОРОШО!!!! 😛 #ntv #russia1 #5tv #rtv #rt #l78 #Life #mk #360tv #rentv #tass # #tvc #runews24 #kp
Российская порноактриса Елена Беркова в "Инстаграме" рассказала подписчикам о состоянии здоровья и впервые вышла на связь после госпитализации.
— Со мной уже всё в порядке, прихожу в себя, мне лучше. Были лёгкое недомогание и обморок, но это всё от переутомления, — сказала Беркова.
Она также рассказала, что долго готовилась к празднованию дня рождения и совсем скоро уже "будет в строю". Беркова сообщила, что врачи разрешили ей сегодня отправиться домой.
Как ранее сообщал Лайф, порноактриса и телеведущая Елена Беркова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. По предварительным данным, Беркова могла довести себя до плохого самочувствия голоданием для улучшения фигуры. Подробности её госпитализации Лайфу рассказал РR-директор актрисы Максим Клименко.
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