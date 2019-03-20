Украина продлила санкции в отношении "Яндекса" на три года

В частности, санкции коснулись имущества, капитала, лицензии и торговых операций компании.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкционные ограничения против российской транснациональной компании "Яндекс". Об этом сообщается в указе президента Украины "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", размещённом на официальном сайте СНБО.

Уточняется, что, согласно документу, будут заблокированы активы компании, ограничены торговые операции, предотвращён вывод капитала за пределы Украины и введены ограничения по исполнению экономических и финансовых операций.

Также в отношении "Яндекса" на время приостановлены лицензии для конкретного вида деятельности, кроме этого, российской ИТ-компании запрещено участвовать в приватизации. Операторам связи, предоставляющим интернет-услуги, запрещается работать с продуктами "Яндекса" и продавать их.

Впрочем, украинские санкции не сильно отразились на "Яндексе". Ранее Лайф писал о том, что запрещённый на Украине сайт сохранил свою популярность, несмотря на действующий на ресурс запрет в стране.