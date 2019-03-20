Ульяновская школьница рассказала о задержанном за совращение детей охраннике

По её словам, мужчина вёл себя достаточно странно, а однажды пришёл в учебное заведение пьяным.

Ученица ульяновской школы, охранник которой был задержан сегодня по подозрению в совращении несовершеннолетней, рассказала Лайфу, каким он был и как себя вёл на рабочем месте.

— Месяца 2–3 работает у нас. Он очень странно себя вёл: постоянно с кем-то, кто проходит мимо него, разговаривал, — рассказала школьница Ксения.

По её словам, однажды она видела, как он пришёл на работу пьяным.

Кроме того, девочка нелестно высказалась в адрес директора учебного заведения, заявив, что её "почти вся школа ненавидит".

Сама директор школы от комментариев отказалась, заявив, что звонить необходимо в руководство местного управления образования.

Мама одной из учениц, Лидия Колосова, рассказала Лайфу, что охрана в школе появилась лишь несколько месяцев назад, до этого с этой функцией справлялись бабушки-вахтёрши. При этом, когда именно в школе появился этот охранник, она рассказать не смогла.

— Его видела — хмурый всегда ходил, особо не общался. Дед как дед, ничего особенного, — рассказала Колосова.

Женщина предположила, что пострадавшую девочку одну отпустила одна из преподавательниц школы, которая раньше была учительницей её сына. От неё она перевела его "по особым причинам" и при помощи местного Министерства образования.

В Сети уже появилось видео задержания подозреваемого. Следствие ходатайствует о его аресте. Оценка также будет дана и действиям руководства школы, которое приняло его на работу, с учётом того, что он ранее был судим.

Напомним, сегодня в Ульяновске задержали охранника одной из местных школ по подозрению в насильственных действиях по отношению к 10-летней девочке.