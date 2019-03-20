Военный эксперт рассказал Лайфу, угрожают ли России учения ВСУ в Азовском море

Как отметил Игорь Коротченко, РФ обладает боеспособной группировкой войск в Крыму, которая готова пресечь любые провокации.

Несмотря на проведение очередных учений украинской армии в Азовском море, россияне могут спать спокойно, им не надо опасаться каждого украинского чиха. Такое определение и заключение манёврам ВСУ дал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Лайфу.

Он подчеркнул, что Южный военный округ и Черноморский флот готовы и способны предотвратить любые провокации, любые акты агрессии в отношении России. А цель учений ВСУ только одна — поднять рейтинг Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

— Порошенко ведёт борьбу за избирателя, поэтому это демонстрация таких мускулов, якобы готовность там чего-то отражать. Всё работает на рейтинг Порошенко, по крайней мере, на ту часть электората, за которую он борется. С практической точки зрения, конечно, украинские воздушные силы могут совершить какую-то провокацию против России, но она будет пресечена мгновенно, жёстко и максимально эффективно. Поэтому здесь, я думаю, иллюзий нет ни у кого, включая украинский генеральный штаб, что с ними будет, если они рыпнутся, сунутся в Россию, — считает Игорь Коротченко.

Как сообщал Лайф, украинские Военно-воздушные силы провели учения над акваторией Азовского моря. При этом, по данным Минобороны Украины, манёвры проходили с полной боевой нагрузкой самолётов МиГ-29 и Су-25.

Отметим, Киев неоднократно пытался искусственно создать напряжение в акватории Азовского моря и даже шёл на открытые провокации вблизи Керченского моста. Последний такой инцидент произошёл 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.