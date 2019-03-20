Суд арестовал мать ребёнка, которого пытались продать в Нижнем Новгороде — видео

По этому делу ранее была арестована 38-летняя посредница, которая в 2018 году предложила беременной женщине, забрать ребёнка, когда он родится.

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца 41-летнюю мать ребёнка Оксану Б., которого пытались продать. Как стало известно Лайфу, история берёт начало летом 2018 года.

По этому делу ранее была арестована 38-летняя посредница, которая в 2018 году предложила беременной женщине, забрать ребёнка, когда он родится. Она изготовила на роженицу фиктивный паспорт (предварительно это была поддельная ксерокопия), вклеив её фото в документ другой женщины.

Именно этого малыша женщина пыталась продать за 300 тысяч рублей семейной паре из Москвы. Сделке состояться не удалось. Во время расследования дела было установлено местонахождение малыша, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

38-летней женщина, которая пыталась продать ребёнка 41-летней Оксаны Б., предъявлено обвинение по статье о "Покушении на торговлю несовершеннолетним". Выяснилось, что она воспитывала пятерых детей. В ходе генетических экспертиз выяснилось, что двоим из ним она не является матерью. Не исключено, что подобные махинации с детьми она могла делать и ранее.

Расследование уголовного дела продолжается.