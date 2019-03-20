На Урале владелец магазина нарвался на штраф за то, что раздавал нищим просрочку

В Екатеринбурге в магазине "Жизньмарт" начали бесплатно раздавать просроченные товары, однако почти сразу магазин из-за этого был оштрафован. Об этом сообщает паблик "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте".
Как рассказал владелец магазина Иван Зайченко, на такой шаг он пошёл для того, чтобы люди не рылись в горах мусора в поисках просроченных товаров.
— Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытым, — рассказал Зайченко.
Правда, буквально сразу после старта акции в магазин нагрянули сотрудники Роспотребнадзора, которые распорядились выкинуть и списать всю продукцию, а также пообещали выписать штраф размером более 100 тысяч рублей.
— Мне же просто охота заорать и заплакать, если честно... — написал Зайченко в своём фейсбуке.
Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, владельца магазина может ожидать уголовная ответственность, если будут зафиксированы случаи пищевого отравления от просроченных продуктов.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени