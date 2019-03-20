16 часов в "плацкарте из будущего". Тест-драйв Лайфа

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16 часов в "плацкарте из будущего". Тест-драйв Лайфа

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Новый плацкартный вагон РЖД появился в составе, следующем из Ростова-на-Дону в Москву. Наш спецкор Никита Фисенко проехал в новом вагоне и оценил все плюсы и минусы. Спойлер: открывашки для пива под столиками остались на месте (для тех, кто интересовался).

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